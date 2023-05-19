الأمم المتحدة: الألغام تواصل حصد أرواح المدنيين في الحديدة

جنيف (الاتحاد)

أكدت الأمم المتحدة، استمرار سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء انفجارات الألغام، في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وطبقاً لموقع «أخبار الأمم المتحدة»، فقد أطلَعَ رئيس البعثة الأممية في الحديدة «أونمها»، الجنرال مايكل بيري، مجلس الأمن، على الوضع في الحديدة وأنشطة البعثة بما في ذلك جهود المراقبة المستمرة ومبادرات المشاركة المجتمعية وتنسيق الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام. وأشار إلى استمرار سقوط القتلى والجرحى بين المدنيين من جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، مؤكداً الضرورة الملحة لمنع استمرار إلحاق الأذى بالضحايا الأبرياء، لا سيما النساء والأطفال. وكان تقرير حديث لـ«أونمها»، كشف عن مقتل وإصابة 13 مدنياً في الحديدة جراء الألغام خلال شهر أبريل الماضي. وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، إنها سجلت وقوع 6 حوادث جراء انفجار الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في محافظة الحديدة خلال شهر أبريل 2023، أسفرت عن وقوع 13 ضحية في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.