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20 قتيلاً بهجوم في بوركينا فاسو

أرشيفية
20 مايو 2023 01:12

واغادوغو (وكالات)

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قُتل 20 شخصاً على الأقل في هجوم على عدّة قرى في شمال بوركينا فاسو، وفق ماذكره سكّان هذه القرى ومن مصدر أمني.
وقال أحد السكّان «شنّت مجموعات مسلّحة هجوماً على قرى بيلّي وزانّا ونونغوفايري في محافظة ياتينغا».
وأضاف «قُتل 25 شخصاً على الأقل، معظمهم في نونغوفايري وجُرح عدد آخر».
وأكد مصدر أمني هذا الهجوم مشيراً من جهته إلى سقوط نحو 20 قتيلاً. وقال المصدر إنّ عمليات التمشيط لا تزال جارية.
وقال شخص آخر مقيم في هذه القرى إنّ  المهاجمين الذين جاءوا على دراجات نارية طاردهم متطوّعون مدنيون وجنود.
كذلك، أشار مصدر أمني آخر إلى أنّه تمت ملاحقتهم بمواكبة دعم جوي بعدما لجأوا إلى غابة بارغا وقُتل عدد منهم.
ومنذ العام 2015، تشهد بوركينا فاسو دوامة عنف ظهر أولاً في مالي والنيجر المجاورتين وامتد إلى خارج حدودهما.
وقُتل نحو 20 شخصاً الإثنين والأربعاء في هجومين إرهابيين، على بعد 400 كيلومتر جنوباً في منطقة الوسط الشرقي عند الحدود مع توغو وغانا.

بوركينا فاسو
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