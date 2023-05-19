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بينهم رئيس سابق.. روسيا تمنع 500 أميركي من دخول أراضيها

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
19 مايو 2023 23:28

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها منعت دخول 500 أميركي إلى أراضيها بينهم الرئيس السابق باراك أوباما، ردا على العقوبات المفروضة من واشنطن.
وقالت وزارة الخارجية الروسية "ردا على العقوبات ضد روسيا التي تفرضها إدارة (جو) بايدن بشكل دوري (...) يمنع على 500 أميركي دخول روسيا الاتحادية"، مشيرة إلى أن أوباما ضمن المدرجين على القائمة.
وأضافت الخارجية الروسية "كان على واشنطن أن تدرك، منذ وقت طويل، أنه لن يتم ترك أي خطوة معادية ضد روسيا تمر دون رد".
ومن بين الذي أدرجت أسماؤهم في قائمة العقوبات الروسية المقدمين التلفزيونيين ستيفن كولبرت وجيمي كيميل وسيث مايرز.
تضمنت القائمة أيضا إيرين بورنيت المذيعة في شبكة "سي ان ان" التلفزيونية ومذيعي شبكة "ام اس ان بي سي" راشيل مادو وجو سكاربورو.
كما وضعت روسيا على قائمتها السوداء أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين وأعضاء في مراكز أبحاث اتهمتهم بالتورط "في نشر الرهاب الروسي والأخبار المزيفة"، إضافة إلى رؤساء شركات "تزود أوكرانيا بالسلاح".
في البيان نفسه، أعلنت موسكو أنها رفضت مجددا طلب إجراء زيارة قنصلية للصحافي الأميركي الموقوف في روسيا إيفان غيرشكوفيتش ردا على رفض واشنطن منح تأشيرات لعدد من الصحافيين الروس.
وكان من المقرر أن يرافق الصحافيون وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي.

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