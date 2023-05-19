روسيا تعلن انضمام 117 ألفاً إلى الجيش خلال أشهر

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قال، اليوم الجمعة، إن أكثر من 117 ألف جندي متعاقد انضموا إلى الجيش الروسي.

وقال ميدفيديف، في اجتماع بشأن التجنيد العسكري "من الأول من يناير إلى 19 مايو تمّ قبول 117400 فرد في صفوف القوات المسلّحة بموجب عقود وفي إطار تدريب متطوّعين".

ورحّب ميدفيديف، وهو رئيس روسي سابق، بـ"استمرار العمل" لزيادة عدد الجيش "في إطار التعليمات التي أصدرها الرئيس فلاديمير بوتين حول الموضوع".

وتجري حملة الانضمام إلى الجيش على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما ظهرت ملصقات متعدّدة تروّج للجيش في شوارع المدن الروسية.

كانت موسكو قد نظّمت أول تعبئة "جزيئة" في سبتمبر الماضي.

في نهاية ديسمبر 2022، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن من "الضروري" زيادة عدد الجيش الروسي.