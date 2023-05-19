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سائق يخترق أمن الفاتيكان ويقتحم بوابة بسيارته

سياح في ساحة في الفاتيكان
19 مايو 2023 22:18

قال الفاتيكان إن رجلا اخترق أمن الفاتيكان، مساء أمس الخميس، واقتحم إحدى البوابات وهو يقود سيارة بسرعة كبيرة.
وأوضح بيان أن شرطيا في الفاتيكان أطلق النار من بندقية وأصاب السيارة. ووصف الرجل بأنه في الأربعين من عمره وفي حالة ذهنية غير مستقرة.
ولم يقترب الرجل من دار الضيافة على الجانب الآخر من مدينة الفاتيكان حيث يعيش البابا فرنسيس.
وقال البيان إن الاختراق الأمني وقع حين اقتحم الرجل بسيارة بوابة "سانت آن"، وهي أحد المداخل المتعددة التي تفصل الدولة المدينة ذات السيادة التي تبلغ مساحتها حوالي 108 فدادين عن العاصمة الإيطالية روما.
وقال الفاتيكان، اليوم الجمعة، إن المدعي العام استجوب الرجل الذي كان برفقته محام. ونُقل الرجل لاحقا إلى وحدة للطب النفسي في مستشفى في روما للخضوع لعلاج طبي إلزامي.
وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، نقلا عن مصادر رفيعة المستوى لم تكشف عنها اليوم الجمعة، إن الرجل قام بمحاولتين سابقتين أمس الخميس لدخول الفاتيكان قائلا إنه يريد التحدث إلى البابا، لكن الحرس رفض دخوله.

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المصدر: آ ف ب
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