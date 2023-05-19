محمد بن سلمان يجري محادثات مع الرئيس السوري

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "جرى، خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها".

بدورها، أكدت الرئاسة السورية اللقاء الذي حصل على هامش أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي استضافتها المملكة في مدينة جدة.

وأضافت أن الرئيس السوري أعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها المملكة لبناء الأجواء السياسية التي تساعد على العمل المشترك بين الدول العربية.

حضر الرئيس السوري القمة لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات. كانت قمة سرت في ليبيا في مارس 2010 آخر قمة حضرها.

كانت جامعة الدول العربية وافقت على استعادة سوريا عضويتها الكاملة في الجامعة.