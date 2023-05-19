في قمة جدة.. زيلينسكي يوجه طلبات إلى قادة الدول العربية

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، طلبات إلى القادة المشاركين في قمة الدول العربية في جدة.

وحث زيلينسكي الدول على دعم مبادرته للسلام لإنهاء الأزمة الأوكرانية الحالية في بلاده.

وأوضح زيلينسكي، الذي يزور السعودية لأول مرة كرئيس لبلاده، في خطاب، أن الوفود ستتلقى نص خطة السلام المكونة من 10 نقاط وطلب منهم العمل مع أوكرانيا مباشرة دون وسطاء.

وقال الرئيس الأوكراني «أدعو جميع من يحترمون السلام إلى المشاركة في تنفيذ صيغة السلام، وبذلك نقلل العداء والحروب والمعاناة والشر».

وذكر زيلينسكي أن من الأمثلة الجيدة على الكيفية التي ربما ينتفع بها الآخرون من صيغة السلام الأوكرانية هي مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي سمحت لأوكرانيا، أحد مصدري الحبوب المهمين في العالم، بمواصلة إرسال الإمدادات للدول، بما في ذلك دول أعضاء بجامعة الدول العربية.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق في يوليو الماضي للمساعدة في التصدي لأزمة غذاء عالمية. ومدد الاتفاق لشهرين آخرين هذا الأسبوع.

وشكر زيلينسكي السعودية على مساعدتها في تأمين الإفراج عن بعض الأسرى ودعا إلى خطوات لحماية المسلمين في أوكرانيا.

وقال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، خلال القمة، إن المملكة مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا.