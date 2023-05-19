الرئيس السوري يأمل في "بداية جديدة" للعمل العربي

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة أمام القادة العرب خلال قمة في مدينة جدة السعودية، عن أمله في أن يكون الاجتماع "بداية مرحلة جديدة" للعمل العربي المشترك.

وقال الأسد في أول قمة يحضرها منذ أكثر من عقد "أتمنى أن تشكّل (القمة) بداية مرحلة جديدة للعمل العربي للتضامن في ما بيننا للسلام في منطقتنا والتنمية والازدهار بدلاً من الحرب والدمار".

وأضاف الرئيس السوري أن القمة العربية "فرصة تاريخية" لمعالجة الأزمات الموجودة بالمنطقة.

وكان الأسد توجه، مساء أمس الخميس، إلى جدّة. وكانت قمة سرت في ليبيا في مارس 2010 آخر قمة حضرها.

وأمام قادة الدول العربية في جدة، شكر الرئيس السوري القيادة السعودية على "الدور الكبير الذي قامت به (...) وجهودها المكثفة التي بذلتها لتعزيز المصالحة في منطقتنا ولإنجاح هذه القمة".