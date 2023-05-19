مباشر.. انطلاق أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة

انطلقت أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين اليوم الجمعة، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في جدة.

وفي وقت سابق من اليوم ،وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ـ على رأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة ـ إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين .

وتشهد أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين حضور فخامة الرئيس فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا، وفخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية.