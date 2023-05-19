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مقتل 11 شخصاً في حادث مروري بالصين

مقتل 11 شخصاً في حادث مروري بالصين
19 مايو 2023 14:45

لقي 11 شخصاً حتفهم في انزلاق مركبة كانت تقلهم عن منحدر في جنوب الصين، وفق وسائل إعلام رسمية.

وقع الحادث حوالي الساعة 6:30 صباحاً في مقاطعة غوانغشي عندما هوت المركبة التي كانت تقل 14 شخصاً في بركة مياه، بحسب شبكة سي سي تي في.

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وذكر تقرير أولي إنه باستثناء ثلاثة ركاب، قضى الأحد عشر الآخرون في الحادث.
وذكر التقرير أن "جهود الإنقاذ في موقع الحادث والتحقيق في ملابساته مستمرة".
وقع الحادث في منطقة تكثر فيها الهضاب بالقرب من حدود الصين مع فيتنام.
وحوادث الطرق شائعة في الصين بسبب الافتقار إلى ضوابط السلامة الصارمة.

المصدر: وكالات
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الصين
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