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البيت الأبيض يعلن إحراز "تقدم منتظم" في المفاوضات بشأن الدين الأميركي

البيت الأبيض يعلن إحراز "تقدم منتظم" في المفاوضات بشأن الدين الأميركي
19 مايو 2023 08:11

تبلّغ جو بايدن من جانب فِرَقه بأنّه تمّ إحراز "تقدّم مُنتظم" في المفاوضات الدائرة في واشنطن لتجنّب التخلّف عن سداد الولايات المتّحدة ديونها، حسبما قال الجمعة مسؤول بالبيت الأبيض على هامش قمّة مجموعة السبع في اليابان التي يحضرها الرئيس الأميركي.


وصرّح المسؤول بأنّ "الرئيس طلب من فريقه مواصلة الضغط" توصّلًا إلى اتّفاق بين الحزبين، مضيفاً أنّ بايدن "يبقى واثقاً بقدرة الكونجرس على اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتجنّب التخلّف عن سداد" الديون الأميركية.


وفي وقت سابق الخميس، توقّع رئيس مجلس النوّاب الأميركي الجمهوريّ كيفن مكارثي تحقيق انفراج في المحادثات توصلاً إلى اتّفاق لرفع سقف الدين العام في شكلٍ يُتيح للولايات المتحدة تفادي التخلّف عن سداد ديونها.

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من جهتها، حذّرت وزارة الخزانة الأميركية من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لدفع فواتيرها، ما سيجعلها عاجزةً عن دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدّي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والأسواق العالميّة.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين الاثنين إنّ الولايات المتحدة قد تبدأ بالتخلّف عن سداد ديونها "ربّما في وقتٍ مبكر اعتباراً من الأوّل من يونيو"، بينما توقّع مكتب الميزانيّة في الكونجرس أن يحدث ذلك في منتصف يونيو.

وردّ مكارثي الخميس قائلاً "لم نصل إلى ذلك بعد.. ولم نتّفق على أيّ شيء حتى الآن، ولكن أرى الطريق الذي يمكننا من خلاله التوصّل إلى اتفاق".
وأضاف "أعتقد أنّ لدينا الأساس الآن والجميع يعمل بجدّ" لتحقيق ذلك.

المصدر: وكالات
البيت الأبيض
جو بايدن
الدين الأميركي
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