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زلزال قوي يضرب جزيرة كريت باليونان

زلزال
19 مايو 2023 07:26

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية قبل وقت قصير في الساعة العاشرة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي(1900 بتوقيت جرينتش)، وفقاً لما أفادت به تقارير.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكر معهد ديناميكيات الأرض في أثينا أن الزلزال وقع بالقرب من قرية تمباكي.

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وكان مركز الزلزال على عمق 9 كيلومترات وشعر السكان بهزة قوية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العديد من السكان خرجوا إلى الشوارع. ولم تقع إصابات، بحسب المعلومات الأولية التي أذاعتها محطة تلفزيون "إي آر تي" الحكومية.

كما هز الزلزال المناطق السياحية الشهيرة في الشمال. وتقع جزيرة كريت شمال صدع تكتوني عميق حيث تلتقي الصفائح الأفريقية والأوراسية، مما يؤدي إلى تكرار الزلازل.

المصدر: وكالات
زلزال
جزيرة كريت
اليونان
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