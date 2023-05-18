الإمارات تتضامن مع العراق لبناء مستقبل يعمه السلام

نيويورك (الاتحاد)

جددت دولة الإمارات دعمها لسيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه، ورفضها لكل التدخلات في شؤونه الداخلية، مؤكدة تضامنها مع الشعب العراقي الشقيق في سعيه نحو التعافي وتطلعه لبناء مستقبل أفضل يعمه السلام والازدهار.

ورحبت الإمارات، أمس، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق في مارس الماضي والتي جسدت الدعم الأممي المتواصل لهذا البلد وشعبه.

كما شدد أبو شهاب، خلال البيان، على أهمية استمرار المجتمع الدولي في تواصله مع العراق، خاصة خلال هذه المرحلة التي تعمل فيها الحكومة على تجاوز تحديات العقود الماضية وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يلبي احتياجات الشعب العراقي.

وفي هذا السياق، أشاد السفير محمد أبو شهاب بما شاهده العراق مؤخراً من تطورات إيجابية شملت التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل لاستئناف تصدير النفط، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تقدماً في كافة المسائل العالقة بين الجانبين بما يشمل إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي على النحو الذي يدعم قطاعي النفط والاقتصاد في العراق، وإتمام إجراءات اعتماد قانون الموازنة الاتحادي لارتباطه الوثيق بعملية التنمية.

وفي ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المرتقبة في إقليم كردستان وانتخابات المحافظات، حث أبو شهاب على ضرورة عقدها حسب المواعيد المحددة مع تعزيز المشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة.

وعلى الصعيد الأمني، أشاد السفير محمد أبو شهاب بالجهود الحثيثة لمكافحة الإرهاب، والتي ساهمت في انخفاض وتيرة هجمات «داعش» في العراق خلال الربع الأول من العام الجاري إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكداً أهمية مواصلة هذه المساعي، خاصة مع استمرار «داعش» في هجماته المدانة في عدد من المناطق العراقية وضد القوات الأمنية.

وانتقالاً إلى تداعيات تغير المناخ والتي تشكل تحدياً كبيراً للعراق، خاصة من حيث تأثيرها على مختلف مناحي الحياة، وتهديدها للأمن والاستقرار على المدى البعيد، أثنى أبو شهاب على الدور القيادي للحكومة في التعامل مع مظاهر تغير المناخ وأزمة المياه، ومبادراتها لاستضافة مؤتمر حول المناخ إلى جانب عقدها مؤخراً مؤتمر بغداد الثالث للمياه، داعياً إلى تكثيف التعاون الثنائي بين العراق ومختلف الدول في هذا الجانب، ومواصلة العمل مع بعثة «يونامي» لمعالجة الشواغل البيئية في العراق.

وقال: «نرى أن سعي العراق المنتظم نحو استعادة دوره الإيجابي في محيطه العربي والإقليمي ضمن علاقات مبنية على حسن الجوار من الجهود الهامة التي من شأنها تعزيز التواصل والحوار وبناء الجسور لدعم الاستقرار في المنطقة».

وثمن أبو شهاب مشاركة العراق الواسعة في عدد من الأطر والآليات الإقليمية، بما يدعم حل قضايا المنطقة، معرباً عن أمله في إحراز تقدم في مسألة المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة والمحفوظات الكويتية المفقودة.

وأشاد بإصدار رئيس وزراء العراق مرسوماً لإنشاء لجنة لدعم الأنشطة الرامية لتحديد أماكن المفقودين، مؤكداً أهمية الحفاظ على التعاون الجاري بين البلدين بشأن هذا الملف المهم إلى أن يتم إغلاقه بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن.

وفي إطار التجديد المرتقب لولاية «يونامي»، أكد السفير محمد أبو شهاب حرص دولة الإمارات على العمل مع أعضاء المجلس والتنسيق مع العراق لضمان التوصل إلى نص توافقي يتيح تقديم الدعم الملائم الذي يستجيب لاحتياجات العراق الراهنة.