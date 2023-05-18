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الإمارات تدعو إلى خطوات استباقية لمواجهة تغيرات المناخ

الإمارات تدعو إلى خطوات استباقية لمواجهة تغيرات المناخ
19 مايو 2023 01:27

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن إدارة المخاطر الناجمة عن الظواهر المناخية الشديدة واستباقها يعد أمراً ضرورياً للتصدي لتغير المناخ، مشيرةً إلى أنها ستعمل على الاستفادة من الروابط القائمة بين كل من العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة والسلم والأمن لتعزيز القدرة على الصمود في وجه التحديات والتقليل من التعرض لمخاطرها.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تويتر أمس: «شدد السفير محمد أبو شهاب على هامش استعراض منتصف المدة لإطار سنداي أن إدارة المخاطر الناجمة عن الظواهر المناخية الشديدة واستباقها يعد ضرورياً للتصدي لتغير المناخ». 
وأضافت: «ستعمل دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف كوب 28 هذا العام على الاستفادة من الروابط القائمة بين كل من العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة والسلم والأمن لتعزيز القدرة على الصمود في وجه التحديات والتقليل من التعرض لمخاطرها».

المناخ
الإمارات
التغير المناخي
تغير المناخ
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