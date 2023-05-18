فرنسا تجمد 25 مليون يورو من أموال «الإخوان»

باريس (وكالات)

وجهت السلطات الفرنسية ضربة قاصمة لتنظيم «الإخوان»، بعد مصادرة 25 مليون يورو من أموال التنظيم على خلفية التحقيق في قضايا إرهاب وتطرف تتعلق بأنشطة الجماعة.

وتجري السلطات الفرنسية تحقيقاً واسع النطاق حول مصادر تمويل جماعة «الإخوان» في فرنسا، وفق صحيفة «فيغارو» الفرنسية.

وكانت الإدارة العامة للأمن الداخلي الفرنسية قد تعرفت على نحو 20 صندوق هبات خاصة اعتبرت أنها تقوم بنشاطات تمويل مشبوهة.

وأطلق وزير الداخلية جيرالد دارمانا التحقيق على نطاق واسع حول هذه الصناديق منذ خريف 2021، بعد صدور قانون مكافحة الانفصالية الذي ينص على احترام مبادئ الجمهورية.

وكشفت التسريبات الخاصة بالتحقيق أن هذه الصناديق أنشئت عام 2008، وكانت تهدف إلى جمع تمويلات خاصة، نظراً لأن صناديق الهبات لم تكن موضع رقابة دقيقة من السلطات، وقامت جماعة «الإخوان» باستغلالها لتمويل أنشطتها المختلفة بعيداً عن الأضواء وعبر آلية معقدة ومبهمة.

ورصد التحقيق حوالي 10 شبكات تسيطر عليها جماعة «الإخوان» وتمتد من مدينة ليل في الشمال وحتى مدينة مارسيليا في الجنوب، مروراً بالمنطقة الباريسية ومنطقة بوردو.