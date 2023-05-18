ضبط 6 إرهابيين في العراق

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، أمس، عن القبض على 6 متهمين مطلوبين وفق أحكام الإرهاب في محافظة صلاح الدين.

وذكرت وكالة الاستخبارات، أن «التحقيقات والتقارير الاستخبارية أشارت إلى أن العناصر المقبوض عليها اشتركت بجرائم نصب عبوات ناسفة وتفجير الدور السكنية، والهجوم على القواعد الأمنية، وتقديم الدعم لعصابات داعش الإرهابي خلال سيطرتها على بعض المناطق في وقت سابق».

وأشارت إلى أن «الدوائر التحقيقية أجرت الاعترافات، وعرضتها على القضاء العراقي».

وتشن القوات العراقية بشكل يومي حملات أمنية للقبض على الإرهابيين في مختلف المناطق العراقية.

وفي سياق آخر، بحثت اللجنة السعودية العراقية التي عقدت اجتماعها أمس، في جدة برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونظيره العراقي فؤاد محمد حسين «تكثيف التنسيق في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية».

وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس»: «إن الجانبين السعودي والعراقي استعرضا خلال الاجتماع، العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تكثيف التنسيق المشترك لاسيما في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية».

كما ناقش الجانبان الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تأتي استكمالًا لموضوعات الاجتماعات السابقة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.