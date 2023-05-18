أمطار غزيرة تسبب فيضانات في ثلاث دول أوروبية

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات، الخميس، في كرواتيا والبوسنة والهرسك وصربيا.

في بلدة "سيساك" الكرواتية الصغيرة، التي تبعد نحو 50 كيلومترا جنوب شرق العاصمة زغرب، فاضت مياه نهر "سافا" على ضفافه. كما غمرت العديدب من المنازل بالمياه في مدينة "كارلوفاتش".

وتعرضت أجزاء عديدة من كرواتيا للفيضانات، مما أدى إلى إغراق عشرات المباني والطرق وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي. ونشر حوالي 300 جندي للمساعدة في مواجهة الفيضانات.

وعانى كذلك الكرواتيون، الذين يعيشون في بلدات "بيترينيا" و"هرفاتسكا كوستانيتشا" و"جراتشا" و"أوبروفاك" من الفيضانات في الأيام الأخيرة، رغم عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو وفيات.

وكان الوضع صعبا أيضا في شمال غرب البوسنة بعد أن تسبب نهرا "أونا" و"غلين" في حدوث فيضانات في مدن "بيهاتش" و"فيليكا كلادوسا" و"بوسانسكا كروبا".

في مدينة "نوفي ساد"، عاصمة إقليم فويفودينا شمال صربيا، غمرت المياه بعض شوارع المدينة الداخلية، الأمر الذي تسبب في مشاكل مرورية والعديد من الحوادث.