85 قتيلاً في نيجيريا وسط استمرار الاشتباكات

نزح أكثر من ثلاثة آلاف شخص هذا الأسبوع في وسط نيجيريا بسبب اشتباكات لا تزال مستمرة بعد ظهر الخميس بين مزارعين ومربي ماشية خلفت 85 قتيلاً على الأقل، بحسب السلطات ومصادر محلية.

وليل الاثنين الثلاثاء، تعرضت قرى عدة في إقليم «مانغ» بولاية الهضبة لهجمات مسلحين، بعد أسبوعين من توترات نتجت من مقتل مزارع وأعقبتها أعمال انتقامية بين المجموعات المحلية.

وقال جوزف غوانكات، النائب عن هذه القرى «عثر على جثث 85 شخصاً... ونُقل 57 جريحاً إلى المستشفى».

وأكد نائب برلماني آخر هذه الحصيلة.

كانت الشرطة أكدت صباح الخميس انتشار قوات الأمن وعودة الهدوء. لكن مصادر محلية إضافة إلى نائب في البرلمان المحلي لولاية الهضبة، أكدت استمرار المواجهات بعد الظهر.

وقال النائب المحلي سولومون مارين «في الوقت الذي أحدثكم فيه، لا تزال قرى تتعرض لهجمات (...) حتى قبل ساعتين، كان هناك إطلاق للنار والناس ينجون بأنفسهم».

تشهد المناطق الشمالية الغربية والوسطى من نيجيريا نزاعات حول استغلال الأراضي والمياه بين مجتمعات المزارعين والرعاة.

وأدت سلسلة من جرائم القتل التي أعقبتها أعمال انتقامية، إلى انتشار أعمال الجريمة المتمثلة في قيام عصابات بشن هجمات على قرى محددة.

وذكرت وكالة إدارة حالات الطوارئ في نيجيريا (نيما) أن آلافاً نزحوا فيما تضرر أو دمر أكثر من 700 منزل منذ بدء المواجهات.

وقال اوجين نيلونغ المنسق الإقليمي للوكالة «لدينا ما مجموعه 3683 نازحاً»، مؤكداً أن مساعدة إنسانية في طور الوصول.

منذ سنوات، تجري منافسة شرسة على الموارد الطبيعية بين مربي الماشية الرحل والمزارعين المستقرين في وسط وشمال غرب نيجيريا الذين يتهمونهم بالتعدي على أراضيهم.

وأدى تغير المناخ والانفجار السكاني في هذا البلد الذي يضم 215 مليون نسمة، إلى أزمة أمنية خطيرة، من هجمات يشنها قطاع طرق مدججون بالسلاح وعمليات انتقامية بين المجتمعات.