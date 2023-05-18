الإمارات تدين اقتحام المسجد الأقصى المبارك

أبوظبي، القدس (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات بشدة اقتحام أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست ومتطرفين، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

وشددت الوزارة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.

وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واقتحم مئات المستوطنين أمس المسجد الأقصى بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية وذلك قبل ساعات من «مسيرة الأعلام» التي نظمها المستوطنون.

وذكرت وحدة الإعلام في محافظة القدس، أن نحو 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى يتقدمهم وزير النقب والجليل بالحكومة الإسرائيلية يتسحاق فاسرلاف وعضو الكنيست السابق يهودا غليك.

وأضاف البيان أن «الشرطة الإسرائيلية اعتدت على الشبان في البلدة القديمة واقتحمت المسجد وأغلقت أبواب المصلى القبلي بعد أن أفرغته من المصلين».

إلى ذلك، شارك عشرات آلاف الإسرائيليين، أمس، بـ«مسيرة الأعلام» في مدينة القدس.

والمسيرة تبدأ من القدس الغربية وتمر من باب العامود والحي الإسلامي في البلدة القديمة وصولاً إلى حائط البراق.

وجرت المسيرة هذه السنة في أجواء من التوتر الشديد نتيجة مواجهات وأعمال عنف منذ مطلع العام بين إسرائيليين وفلسطينيين أسفرت عن سقوط نحو 200 قتيل، بينهم 35 خلال تصعيد استمرّ 5 أيام بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية في قطاع غزة من 9 إلى 13 مايو.

وعبرت الأردن والبرلمان العربي ومنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لاقتحام المسجد الأقصى، معتبرة بأنها «تصرفات استفزازية مرفوضة».

وأدان الأردن، اقتحام الأقصى، محذراً من تفاقم الأوضاع عقب السماح بتنفيذ «مسيرة الأعلام» في مدينة القدس.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الأردنية سنان المجالي، الاقتحامات تحت حماية الشرطة الإسرائيلية بأنها «تصرفات استفزازية مرفوضة».

وأدان البرلمان العربي، اقتحام الأقصى، وحمّل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة، وحذر من تداعيات «مسيرة الأعلام»، مؤكداً أنها تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين والفلسطينيين، وتصعيداً خطيراً للأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية.

بدورها، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية القوات الإسرائيلية، معتبرة ذلك انتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

كما نددت المنظمة بـ«مسيرة الأعلام»، مؤكدة أن «مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع القرارات والإجراءات ليس لها أثر قانوني وتعدّ لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».