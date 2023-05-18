القاهرة تحتضن اجتماعاً سياسياً وأمنياً لبحث توحيد الحكومة الليبية

حسن الورفلي (بنغازي)

شهدت العاصمة المصرية اجتماعا لقادة سياسيين وأمنيين ليبيين، وذلك لبحث سبل توحيد السلطة التنفيذية في البلاد استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، بحسب ما أكده مصدر ليبي مطلع لـ«الاتحاد».

وأكد المصدر، أن الاجتماع بحث إدخال تعديلات على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المجتمعين ناقشوا مجموعة من الأفكار من بينها تشكيل حكومة توافقية مصغرة، إلا أن غالبية الحضور رفضوا هذا الطرح بسبب ضيق الوقت، مشيراً إلى أن البعثة الأممية وأطراف إقليمية ودولية تتابع مخرجات هذه اللقاءات التي تتم منذ أسابيع.

وأوضح المصدر أن الاجتماع يأتي ضمن التحركات التي تقودها القاهرة لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة في المشهد الليبي، مشيراً إلى وجود رغبة مشتركة من المجتمعين بضرورة حسم حالة الاستقطاب السياسي والدفع قدماً نحو التوافق والالتفاف حول حكومة ليبية موحدة.

وكان البرلمان الليبي صوّت في جلسته الرسمية الثلاثاء الماضي، على إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من المجلس فتحي باشاغا، عن العمل، وإحالته إلى التحقيق، وتكليف وزير المالية والتخطيط أسامة حماد، بمهامه.