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الصومال.. مصادرة سفينة تحمل معدات عسكرية لـ«الشباب»

الصومال.. مصادرة سفينة تحمل معدات عسكرية لـ«الشباب»
19 مايو 2023 01:28

مقديشو (الاتحاد)

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أعلنت قوات الأمن والمخابرات الصومالية أمس، مصادرة سفينة تحمل على متنها معدات عسكرية تابعة لميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» وذلك في ميناء مقديشو الدولي. وأضافت أن المعدات العسكرية كانت مخبأة ضمن بضائع تجارية يتم استيرادها إلى الصومال، مشيرة إلى رصد أنشطة شبكة كبيرة في الخارج لها علاقة بمقديشو تعمل على شراء وتحميل وتفريغ تلك المعدات العسكرية في الميناء حتى يتم تسليمها إلى أيدي الإرهابيين.
وأشار جهاز الأمن والمخابرات الصومالي إلى أن الشبكة التي كانت تعمل في هذا الشأن، مكونة من أكثر من 10 أشخاص تمكنت قوات الأمن من القبض عليهم.

الصومال
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
تنظيم القاعدة
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