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ارتفاع عدد قتلى فيضانات إيطاليا

الفيضانات تغمر مزارع في إيطاليا
19 مايو 2023 00:17

قال رئيس بلدية منطقة إيميليا-رومانيا في شمال إيطاليا، الخميس، إن 13 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في فيضانات ضربت المنطقة وتسببت في أضرار بمليارات اليورو، وألحقت أضراراً شديدة بالزراعة تحديداً.
ودمرت الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع الجانب الشرقي من المنطقة، المعروف باسم رومانيا، مع حدوث نحو 300 انهيار أرضي، وفيضان 23 نهراً، ولحاق الضرر أو الدمار بنحو 400 طريق وغمر المياه 42 بلدة.
وقال ستيفانو بوناتشيني، رئيس بلدية إيميليا-رومانيا للصحفيين «نحن نواجه زلزالاً جديداً» في استرجاع لذكرى أحداث الزلزال الذي ضرب المنطقة في 2012 ودمر آلاف المنازل.
وقالت جمعية «كولديريتي» الزراعية إن أكثر من خمسة آلاف حقل غمرتها المياه في المنطقة التي بها ما يسمى «وادي الفاكهة»، بالإضافة إلى حقول الذرة والحبوب.
ووعدت الحكومة بتقديم 20 مليون يورو (22 مليون دولار أميركي) إضافية مساعدات طوارئ، إضافة إلى عشرة ملايين يورو مخصصة لمواجهة فيضانات وقعت قبل أسبوعين وأودت بحياة شخصين على الأقل.
واضطر عشرة آلاف شخص على الأقل إلى ترك منازلهم، وبقي كثيرون في المناطق التي غمرتها المياه من دون كهرباء.
ومع تعطيل الفيضانات للنقل البري والسكك الحديدية في جميع أنحاء المنطقة، وافقت نقابات عمال المطار على تأجيل إضراب كان مقرراً غداً الجمعة بناء على طلب من الحكومة.

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