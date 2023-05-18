القمة العربية الـ 32.. مرحلة جديدة من العمل المشترك

جدة (الاتحاد، وكالات)

وسط ظروف دقيقة تحاول فيها الأمة العربية إعادة اللحمة والتفاهم ولم الشمل مجدداً في وجه الأزمات العالمية التي تعصف بها من كل حدب وصوب تنطلق القمة العربية الـ32 اليوم الجمعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتعمل جامعة الدول العربية على أن تكون هذه الدورة قمة مثمرة تحقق الأهداف المأمولة منها وأن تكون بداية لطي صفحة الخلافات البينية وتكوين جبهة واحدة في وجه القضايا المشتركة بين دول همومها وآلامها وثقافتها وتاريخها وطموحاتها واحدة.

ويأتي قرار استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة العربية بعد غياب، إذ كانت آخر مشاركة عربية للرئيس السوري بشار الأسد ضمن الجامعة خلال القمة التي عقدت في سرت الليبية عام 2010.

وقال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: إن خطوة إعادة سوريا إلى الجامعة هي سعي عربي لتسهيل عملية حل الأزمة في سوريا.

وشدد على أن «سوريا قبلت أن تكون عودتها للجامعة العربية جزءاً من سياق الحل لأزمتها».

بدوره، اعتبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية تدشن مرحلة جديدة في التعامل مع سوريا، ومع الملف السوري بشكل عام.

وقال زكي في تصريحات لوسائل إعلام: إن «الوضع في السنوات الماضية كان صعباً ومليئاً بالتشابكات والتعقيدات والعراقيل».

وأضاف: «الآن، هناك مرحلة جديدة، والأمل معقود على أن عودة سوريا ستشجع شكلاً من أشكال الدعم للدور العربي في التعامل مع القضية السورية، لإيجاد حل لها»، مشيراً إلى أنه لم يكن في الماضي دور كبير للدول العربية في التعامل مع هذه القضية.

واعتبر أن عودة اللاجئين السوريين تعتبر «قضية مهمة، خصوصاً بالنسبة لدول اللجوء العربية، والتي هي في الأساس لبنان والأردن».

وقال: إن «الأمل معقود الآن في أن توفر سوريا الظروف المناسبة لعودة السوريين وفق المفاهيم الدولية واتفاقية اللاجئين، ضمنها العودة الكريمة والطوعية والآمنة».

وفي السياق، أكد ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أن انعقاد القمة العربية الـ32 في مدينة جدة، يمثل مناسبة طيبة لتبادل الرأي والتشاور وتعزيز التنسيق المشترك لدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وقال جلالته، في تصريح صحفي عقب وصوله أمس إلى جدة للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ32: «يسرنا ونحن نصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، أن نعرب عن بالغ التقدير والامتنان لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على دعوته الكريمة لنا للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، مشيدين بما يربط بين بلدينا من أواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تستند إلى وشائج القربى والمحبة والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة».

وأضاف «ويطيب لنا أن نؤكد على أن انعقاد هذه القمة العربية المباركة يمثل مناسبة طيبة لتبادل الرأي والتشاور وتعزيز التنسيق المشترك، لكل ما من شأنه دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات شعوبنا الشقيقة في توحيد الجهود وتقوية التضامن والتكاتف العربي لمواجهة كافة التحديات، وحماية مصالح ومكتسبات الدول العربية، وترسيخ دعائم السلم والأمن والاستقرار في وطننا العربي، مؤكدين تقديرنا وامتناننا للجهود المخلصة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتوحيد الصف العربي ودعم مسيرة التضامن العربي وخدمة القضايا العربية المصيرية، مشيدين بالدور المحوري البارز الذي تقوم به السعودية في دعم جهود حماية الأمن القومي العربي، وتحقيق تطلعات وآمال شعوبنا العربية للأمن والاستقرار والنماء».

بدوره، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة أمام اجتماع القمة العربية ستؤكد على أن جوهر الخروج من الأزمات التي تعاني منها المنطقة هو دعم الدولة الوطنية باعتبارها من مكتسبات الشعوب.

وقال فهمي في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسي: إن «الرئيس سيؤكد خلال كلمته على توحيد الصف العربي ورغبة مصر الصادقة في دعم مساعي تحقيق التكامل بين الدول العربية وجهودها وقدراتها وإمكاناتها لتسوية البيت العربي بالتوازي مع المسار الدولي بشقه الجيوسياسي المتمثل في الأزمات الدولية».

وبحسب فهمي «سيتناول الرئيس السيسي الحوكمة الاقتصادية العالمية وضرورة النظر في علاج منظومة التمويل الدولي، حيث إن هناك أزمات لم تتسبب فيها الدول النامية، ولكنها رغم ذلك تعاني من تداعياتها ومن بينها الأزمة الروسية الأوكرانية وتغير المناخ، حيث إن هناك مسؤولية مشتركة ولكن بأعباء متفاوتة».

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن «القمة العربية الراهنة تأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية شائكة للغاية حيث تلقي الأزمة السودانية بظلالها علي المنطقة، كما أن الوضع في فلسطين يشهد تصعيداً خطيراً واشتباكات تدخلت مصر بقوة لوضع حد لها»، مضيفاً أن هذه القمة تشهد عودة سوريا بكامل عضويتها في جامعة الدول العربية.

ولفت إلى أن «موقف مصر واضح في هذا الشأن حيث تتطلع لأن تسهم هذه العودة في إيجاد تسوية للأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لإنهاء معاناة الشعب السوري، ووضع حد للتدخلات الخارجية والميليشيات حتى يستعيد الشعب السوري أمنه واستقراره وسلامته وتحقيق مستقبل أفضل».