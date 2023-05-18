السودان وسوريا.. أبرز الملفات على طاولة «قمة جدة»

شعبان بلال (جدة، القاهرة)

قال خبراء ودبلوماسيون إن هناك ملفات عديدة على طاولة القمة العربية المقرر عقدها اليوم الجمعة، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتتصدرها قضايا السودان وسوريا وعلاقة الدول العربية بمحيطها الإقليمي. وتسعى القمة العربية الـ32 لدعم التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل تحديات القائمة والمتعددة على المستويين الدولي والإقليمي.

«قمة الممكن»

ووصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، هذه القمة بأنها «قمة الممكن» التي قد تشهد بداية انفراجة في العديد من الملفات الشائكة في العالم العربي الذي يعاني من العديد من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال الحفني، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الوضع في السودان هو الملف المتصدر للقمة كونه ينذر بمخاطر عديدة على المستوى الإفريقي والعربي، مشيراً إلى أن القمة العربية ستدفع وتشجع نحو تكثيف الجهود العربية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين لوضع حد للقتال وبداية العودة لمفاوضات وتسوية سياسية وحلحلة الموقف في السودان.

القضية الفلسطينية

وأوضح الدبلوماسي المصري أن القضية الفلسطينية أيضاً من أهم أجندة القمة العربية التي يمكن أن تعمل الدول العربية على الضغط من خلال هذه القمة لتهدئة التوتر واستئناف عمليات السلام لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وأيضاً ملف آخر متعلق بتشجيع سوريا لممارسة دورها في الجامعة العربية والمضي قدماً فيما يخص العودة لحالة الاستقرار والوئام بين الأطراف السورية، خاصة في ظل عودتها للجامعة العربية.

وبحسب الحنفي فإن علاقة المحيط العربي مع الجوار الإقليمي قضية ذات أولوية في أجندة القمة العربية خاصة العلاقات مع إيران وتركيا، لافتاً إلى أن هناك قضايا عديدة تتعلق بالوضع الاقتصادي والأزمة الروسية الأوكرانية والمناخ وغيرها من الملفات الأخرى.

«تصفير المشاكل»

وقال الباحث السياسي السعودي وجدي القليطي، إن القمة العربية اجتماع متفرد وغير اعتيادي في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة العربية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي على طاولة القمة هو تصفير المشاكل العربية التي بدأت بخطوات سابقة بالفعل كعودة سوريا والتقارب السعودي الإيراني برعاية صينية وغيرها.

وتناقش القمة قضية الأمن العربي للخروج بمشروع عربي فعلي لحفظ أمنه واستقراره.

وشدد القليطي على أن القمة تتضمن إمكانية خطوات متسارعة لتعزيز التعاون العربي ما سينعكس على الملف السوداني وإنهاء أزمته، بخلاف اتخاذ خطوات على الأرض لترتيب البيت العربي.

«لجنة وساطة»

وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، الدكتور محمد المصالحة، لـ«الاتحاد»، إن القمة العربية تُعقد في ظروف عربية هامة وبيئة دولية تتحول من نظام القطب الواحد إلى متعدد الأطراف يتيح الفرصة أمام العمل العربي المشترك، مشيراً إلى أن هناك نوعاً من الانفراج في العلاقات العربية خاصة في ظل عودة سوريا لجامعة الدول العربية.

ولفت المصالحة إلى أن هناك العديد من الملفات الضاغطة على رأسها ملف القضية الفلسطينية، والأزمة السودانية التي يمكن من خلال القمة تشكيل لجنة وساطة من عدد من الدول العربية مع الأمين العام للجامعة للقيام بجهود لحل هذه الأزمة لإعادة الروح للعمل العربي ومؤسساته بخلاف العمل الاقتصادي العربي وإقامة مشاريع عربية مشتركة.

«تغيرات جيوسياسية»

وبين الباحث السياسي السعودي فيصل الصانع أن القمة العربية تأتي وسط تغيرات جيوسياسية كبيرة في المنطقة كعودة سوريا للجامعة العربية، لافتاً إلى أن القمة تركز على بحث التدخلات الخارجية في الشؤون العربية واستقرار المنطقة ومناقشة إيجاد حلول للأزمة السورية واللاجئين ومكافحة الإرهاب.

وأوضح الصانع، لـ«الاتحاد»، أن القمة ستبحث أيضا تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة تحديات المنطقة، وأهمها الأزمات السورية واليمنية والفلسطينية والسودانية لحلها.