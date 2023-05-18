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قتيل و3 مصابين بتفجير دراجة في باكستان

أرشيفية
19 مايو 2023 01:27

إسلام آباد (وكالات)

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قتل شخص وأصيب 3 آخرون، إثر تفجير دراجة نارية مفخخة بإقليم خیبر بختونخوا شمال غربي باكستان.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أمس، أن دراجة نارية مفخخة انفجرت قرب فندق في مدينة بيشاور الباكستانية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. وكشفت السلطات الباكستانية عن استخدام 200 غرام من المواد المتفجرة في الدراجة النارية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى ساعة نشر الخبر.
في السياق، لقي 4 مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم بحادث إطلاق نار نفذه مجهولون، أمس، في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.  وأوضحت الشرطة المحلية أنها كانت تقل الإرهابيين الأربعة من وزيرستان إلى مدينة بانو، ولكن السيارة التي كانت تقلهم تعرضت لإطلاق نار مكثف.

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