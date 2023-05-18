الصين تحث موسكو وكييف على تهيئة ظروف السلام

بكين (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أمس، أن مبعوثاً صينياً خاصاً أشار خلال زيارته لكييف هذا الأسبوع إلى أنه لا يوجد حل سحري لأزمة أوكرانيا لكنه حث الطرفين على تهيئة الظروف لمحادثات السلام.

وزار لي هوي المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوروبا وآسيا، كييف يومي الثلاثاء والأربعاء وتبادل وجهات النظر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية الأوكراني وغيرهما من المسؤولين حول سبل إنهاء الصراع مع روسيا عبر تسوية سياسية حسبما ورد في بيان وزارة الخارجية الصينية.

وجاء في البيان أن «الصين مستعدة لتشجيع المجتمع الدولي على إيجاد أكبر أرضية مشتركة لحل الأزمة الأوكرانية وبذل جهودها الخاصة لوقف القتال وإعلان وقف لإطلاق النار واستعادة السلام في أقرب وقت ممكن».

وأضاف «الصين لعبت دوماً دوراً بناءً في تخفيف وطأة الوضع الإنساني في أوكرانيا بطريقتها الخاصة وستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا في حدود قدرتها».

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن وزير الخارجية أبلغ لي أمس الأول بأن كييف لن تقبل بأي مقترحات لإنهاء الأزمة تنطوي على خسارة أراض أو تجميد الصراع.

كما سيزور لي، وهو سفير سابق لدى موسكو، بولندا وفرنسا وألمانيا قبل أن يختتم في روسيا جولة تستمر عدة أيام. ولي أكبر مسؤول صيني يزور أوكرانيا منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن لي بحث أيضاً خلال زيارته لكييف العلاقات الثنائية، واتفق الجانبان على العمل للحفاظ على الاحترام المتبادل ومواصلة المضي قدماً في تعاون يصب في مصلحتهما.

ميدانياً، أعلن سلاح الجو الأوكراني، أمس أنه أسقط 29 صاروخ كروز من أصل 30 أطلقتها روسيا في هجوم ليلي جديد على كييف ومناطق أوكرانية أخرى أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل في أوديسا. وتأتي هذه السلسلة التاسعة من الضربات الصاروخية الروسية التي تستهدف العاصمة كييف منذ بداية مايو في وقت تقول كييف إنها تنهي تحضيراتها لشنّ هجوم مضاد واسع النطاق.

خلال هذا «الهجوم الليلي» الأخير، نجحت القوات الأوكرانية في تدمير «33 هدفاً جوياً - 29 صاروخاً و4 مسيّرات»، كما قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشتشوك.

وقالت الإدارة المدنية والعسكرية في كييف إن الهجمات التي تشنها القوات الروسية منذ مطلع مايو «غير مسبوقة في قوتها وشدّتها وتنوّعها».