انطلاق قمة الصين ودول آسيا الوسطى

الصين (وكالات)

بدأت الصين ودول آسيا الوسطى قمة تستمر لمدة يومين في مدينة شيان بوسط الصين أمس، بسلسلة من المحادثات الثنائية التي تهدف إلى تكثيف التعاون بين الجانبين. ويشارك في القمة رؤساء دول كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمنستان وأوزبكستان.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية قبل الاجتماع أنه سيتم التوقيع على «عدد كبير من الوثائق السياسية المهمة» المتعلقة بالاقتصاد والتجارة وتحقيق الترابط .

وأفادت صحيفة جلوبال تايمز الصينية الرسمية بأنه من المتوقع حدوث «انفراجة جديدة» في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول آسيا الوسطى، مع إعطاء دفعة لطريق الحرير الجديد، الذي يبدأ في شيان.

وأضاف البيان أن «هذه المناسبة تمثل حدثاً تاريخياً في تنمية العلاقات بين الصين ودول آسيا الوسطى». ومن المقرر أن يبحث المشاركون في القمة الوضع الأمني في المنطقة، التي تأثرت بأزمة أوكرانيا. والاجتماع المنعقد في مدينة شيان الصينية الواقعة في أقصى شرق طريق الحرير وتشكل الرابط بين الصين وأوروبا عبر آسيا الوسطى، هو الأول من نوعه منذ تأسست العلاقات الرسمية قبل 31 عاماً بين بكين ودول آسيا الوسطى.