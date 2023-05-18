الجمعة 19 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مباحثات بين أرمينيا وأذربيجان في موسكو

أرشيفية
19 مايو 2023 01:27

يريفان (وكالات)

أخبار ذات صلة
الصين تحث موسكو وكييف على تهيئة ظروف السلام
تضارب الأنباء بشأن الضربات الروسية الليلية على أوكرانيا

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أمس، أنه وافق على مقترح روسي لعقد محادثات في موسكو الأسبوع المقبل مع رئيس أذربيجان، في ظل تصاعد التوتر بين الجارين.
وتجري باكو ويريفان مفاوضات بشأن اتفاق سلام بوساطة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي أغضب انخراطها في منطقة القوقاز روسيا القوة الإقليمية التقليدية.
وقال باشينيان لحكومته في يريفان «تلقينا مقترحاً من روسيا لعقد اجتماع ثلاثي على أعلى المستويات بوساطة رئيس روسيا في 25 مايو، قبلنا هذا المقترح».
ومن المقرر أن يعقد وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان اليوم محادثات في موسكو يستضيفها نظيرهما الروسي.
والتقى باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأحد في بروكسل لجولة جديدة من المحادثات برعاية رئيس مجلس اوروبا شارل ميشال.
ومن المقرر عقد اجتماع آخر بين باشينيان وعلييف في الأول من يونيو في مولدافيا، يتوقع أن يشارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.
واستضافت واشنطن في مطلع مايو مباحثات استمرت أربعة أيام بين وفدين من البلدين. 
وعبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن آنذاك عن سروره لإحراز «تقدم ملموس» معتبراً أنه من الممكن الوصول إلى اتفاق سلام.

أرمينيا
روسيا
أذربيجان
موسكو
نيكول باشينيان
إلهام علييف
آخر الأخبار
«الريشة» يحتفل بنجاح «الآسيوية»
الرياضي
«الريشة» يحتفل بنجاح «الآسيوية»
اليوم 13:00
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022
الاقتصادي
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022
اليوم 12:58
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
دنيا
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
اليوم 12:35
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
الرياضي
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
اليوم 12:30
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
الرياضي
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©