مباحثات بين أرمينيا وأذربيجان في موسكو

يريفان (وكالات)

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أمس، أنه وافق على مقترح روسي لعقد محادثات في موسكو الأسبوع المقبل مع رئيس أذربيجان، في ظل تصاعد التوتر بين الجارين.

وتجري باكو ويريفان مفاوضات بشأن اتفاق سلام بوساطة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي أغضب انخراطها في منطقة القوقاز روسيا القوة الإقليمية التقليدية.

وقال باشينيان لحكومته في يريفان «تلقينا مقترحاً من روسيا لعقد اجتماع ثلاثي على أعلى المستويات بوساطة رئيس روسيا في 25 مايو، قبلنا هذا المقترح».

ومن المقرر أن يعقد وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان اليوم محادثات في موسكو يستضيفها نظيرهما الروسي.

والتقى باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأحد في بروكسل لجولة جديدة من المحادثات برعاية رئيس مجلس اوروبا شارل ميشال.

ومن المقرر عقد اجتماع آخر بين باشينيان وعلييف في الأول من يونيو في مولدافيا، يتوقع أن يشارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

واستضافت واشنطن في مطلع مايو مباحثات استمرت أربعة أيام بين وفدين من البلدين.

وعبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن آنذاك عن سروره لإحراز «تقدم ملموس» معتبراً أنه من الممكن الوصول إلى اتفاق سلام.