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بيان بريطاني حول استخدام أوكرانيا صواريخ «ستورم شادو»

صاروخ "ستورم شادو"
18 مايو 2023 23:52

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الخميس، أن أوكرانيا استخدمت صواريخ موجهة من طراز «ستورم شادو» التي حصلت عليها من بلاده مؤخراً.
وقال والاس عن هذه الصواريخ «أفهم أنه تم استخدامها منذ أن أعلنا عن تسليمها لأوكرانيا»، مشيراً إلى أن هذه الصواريخ أتاحت للأوكرانيين إصابة مراكز القيادة الروسية التي نقلت إلى المواقع الخلفية خوفاً من أنظمة المدفعية مثل قاذفات الصواريخ المتعددة طراز «هايمارس» الأميركية.
ولم يدل الوزير البريطاني بمزيد من التفاصيل.
وأعرب والاس عن اعتقاده بأن الصواريخ الموجهة تمثل نوعاً من البدائل في ظل حقيقة أن الغرب لم يورد حتى الآن الطائرات المقاتلة التي تطالب بها أوكرانيا.
وقال «إذا تعذر توريد طائرات مقاتلة، فهل من الممكن الإسهام في توفير الأشياء التي تقوم بما تقوم به الطائرات المقاتلة ألا وهو توجيه ضربات في عمق المواقع الخلفية؟ نعم يمكننا هذا، يمكننا هذا عن طريق صواريخ ستورم شادو».
وأكد أن روسيا فقدت «أكثر من 250 ألف قتيل أو مصاب، فضلاً عن تدمير أو الاستيلاء على أكثر من 10000 عربة مدرعة».
باتت بريطانيا أول بلد يزود أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، وهي من طراز «ستورم شادو».

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المصدر: وكالات
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