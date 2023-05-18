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روسيا تقصف خطوط الإمداد حول باخموت

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف قرب باخموت
18 مايو 2023 21:26

ذكر جنود أوكرانيون إن القوات الروسية تقصف خطوط الإمداد بالقرب من مدينة باخموت بشرق أوكرانيا في محاولة لوقف تقدم الجيش الأوكراني.
يتابع جنود من وحدة مضادة للطائرات المعارك على أجهزة لوحية من مواقعهم خارج المدينة، وذلك في الوقت الذي تدوي فيه أصوات القذائف بالقرب منهم.
وقال بترو بودارو قائد الوحدة «الآن، وبعد أن بدأنا التقدم، راح (الروس) يقصفون جميع المسارات المؤدية إلى المواقع الأمامية حتى لا تتمكن مركباتنا المدرعة من توصيل الجنود والذخائر والأغراض الأخرى».
وقالت كييف، الأسبوع الماضي، إنها كثفت الضغط على القوات الروسية في شمال وجنوب باخموت.
وقال جندي أوكراني، يحمل الاسم الحركي باربر «يجري الروس استطلاعاً (جوياً) يومياً. ينفذون طلعات جوية متكررة».
وأضاف «هذا الوقت، في هذه اللحظة، يرسلون المزيد من طائرات لانست (المسيّرة العسكرية الروسية). نحاول العمل، نحاول رصدها وبالطبع، نحاول تدميرها».
وقالت الوحدة المضادة للطائرات إن موقعها لا يمكن الكشف عنه لأسباب أمنية.
وترى موسكو في مدينة باخموت نقطة انطلاق نحو السيطرة على بقية منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
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