الرئيس السوري يصل إلى السعودية لحضور القمة العربية

أعلنت وسائل إعلام سعودية وسورية أن الرئيس السوري بشار الأسد وصل، اليوم الخميس، إلى مدينة جدة السعودية لحضور أعمال القمة العربية الـ 32 التي تنعقد غدا الجمعة.

ووجهت السعودية الدعوة للرئيس السوري لحضور القمة بعد أن وافقت جامعة الدول العربية على استعادة سوريا عضويتها الكاملة في الجامعة العربية.

وهي المرة الأولى التي تشارك سوريا في قمة عربية منذ عام 2010.

وكان الرئيس بشار الأسد تلقى في 10 مايو الجاري، دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في قمة جدة.

وشارك وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في الاجتماعات التحضيرية للقمة إلى جانب وزراء الخارجية العرب.

أكد المقداد، أمس الأربعاء، أن سوريا ستتبادل مع السعودية كل التسهيلات لإعادة فتح سفارتي البلدين في الرياض ودمشق.

وقال المقداد، في تصريحات على هامش مشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب في جدة، إن «المملكة بذلت جهداً هائلاً؛ لتحسين الأجواء واحتضان جميع الدول العربية».

وأضاف أن «قراراً صدر من قيادتي البلدين بالتقدم بالعلاقات، وسنتبادل مع السعودية كل التسهيلات لإعادة فتح السفارتين بالرياض ودمشق، وفق قناة»الإخبارية" السعودية.