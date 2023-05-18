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أوكرانيا تعلن تحقيق مزيد من المكاسب قرب باخموت

قصف أوكراني في محيط باخموت
18 مايو 2023 19:48

أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، تحقيق مزيد من المكاسب قرب مدينة باخموت الواقعة في شرق البلاد التي تشهد معارك منذ أشهر.
وقال سيرهي تشيريفاتي المتحدث باسم القوات الأوكرانية المتمركزة في شرق أوكرانيا، للتليفزيون الأوكراني "نجحوا في التقدم بين 150 و1700 متر في غضون يوم".
لم يقدم تشيريفاتي مزيدا من التفاصيل المحددة عن المواقع التي سيطر عليها الجيش الأوكراني.
وتشهد بلدات قرب باخموت وسوليدار معارك. ويقول بعض المحللين العسكريين إنه إذا تمكنت روسيا من السيطرة على باخموت، فإن الطريق إلى المدينتين الرئيسيتين سلوفيانسك وكراماتورسك سيكون مفتوحا أمام قوات موسكو، وعندئذ ستقترب أكثر من إطباق سيطرتها بالكامل على منطقة دونتيسك.

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المصدر: وكالات
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معارك
الجيش الأوكراني
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