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قتلى وأضرار جسيمة بسبب فيضانات بإيطاليا

قتلى وأضرار جسيمة بسبب فيضانات بإيطاليا
18 مايو 2023 19:25

تحصي إميليا رومانيا، المنطقة الغنية التي تعتبر "بستان إيطاليا" الخميس، الأضرار الجسيمة التي تسببت بها فيضانات اتّسمت بشدّتها النادرة، في ما يعدّ مؤشراً الى تحوّل مناخ البحر الأبيض المتوسط إلى "استوائي"، وفقاً للسلطات.

11 قتيلا، بلدات منكوبة، محاصيل مدمّرة... كلّ ذلك فيما ارتفع منسوب نحو 20 نهراً في سهول هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 4,5 مليون نسمة، والتي تشتهر بالسيّاح في مدنها التاريخية مثل بارما ورافينا، وبمناظرها الطبيعية الخضراء وفنّ الطهو وساحل البحر الأدرياتيكي.

تشهد إيطاليا في مايو شهراً ممطرا وباردا بشكل خاص، لكن فيضانا حقيقياً ضرب إميليا رومانيا في الأيام القليلة الماضية، حيث غمرت المياه مناطق زراعية ضخمة ودمّرت حقول الحبوب وأسواق البساتين وعلف الماشية. كما جرفت الفياضانات الموحلة قرى بأكملها، فيما انهارت جسور و400 طريق...

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سقط في ساعات قليلة ما يعادل كمية أمطار لستة أشهر. وتقدر الأضرار بمليارات اليورو، يضاف إليها ما يقدّر بملياري يورو بعد الفيضانات التي ضربت المنطقة في بداية الشهر.

وتصل الأضرار في قطاع الفاكهة وحده إلى 1,2 مليار يورو، وفقاً لاتحاد الزراعة "كولديريتي".

وقال الاتحاد الخميس إنّ "خمسة آلاف مزرعة باتت غارقة في المياه"، مشيراً إلى "مشاتل وحظائر غرقت حيواناتها، إضافة إلى عشرات آلاف الهكتارات من الكروم، وأخرى مزروعة بالكيوي والتفاح والخضراوات والحبوب".

المصدر: آ ف ب
إيطاليا
فيضانات
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