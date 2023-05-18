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سوناك يتراجع عن تعهد المحافظين في 2019 بخفض أعداد المهاجرين

سوناك يتراجع عن تعهد المحافظين في 2019 بخفض أعداد المهاجرين
18 مايو 2023 18:59

 بدا أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تراجع عن تعهد حزب المحافظين في برنامجه في انتخابات 2019، بخفض أعداد المهاجرين، مما يخاطر باندلاع خلاف جديد مع المحافظين اليمينيين.

وسُئل رئيس الوزراء ثلاث مرات من جانب الصحفيين الذين كانوا يرافقونه خلال توجهه إلى قمة مجموعة السبع في اليابان، عما إذا كان سوف يلتزم بالتعهد بخفض عدد الهجرة السنوي من عدد كان يبلغ 226 ألفا ، فرفض أن يكرر هذا الالتزام، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وقال سوناك "لقد ورثت بعض الأرقام، وأريد خفضها"، وبدا أنه كان يلقي باللائمة على أسلافه في كل من الهدف وعدد الوافدين الأعلى بكثير في السنوات الأخيرة.

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ومن المتوقع أن تظهر البيانات المقرر إصدارها الأسبوع المقبل أن إجمالي الهجرة ارتفع لأكثر من 700 ألف العام الماضي. وكان جيمي ديفيز نائب المتحدث باسم سوناك قد قال للصحفيين في لندن، الجمعة الماضي، إن رئيس الوزراء "لايزال ملتزما بخفض إجمالي الهجرة وهو تعهد جاء في برنامج انتخابات 2019".

وأعرب سوناك عن رغبته في خفض الأعداد الكلية. ولكنه أضاف أن الأولوية "الشديدة الوضوح" هي خفض ما تعتبره الحكومة هجرة غير شرعية وبالأخص الأشخاص الذين يصلون في قوارب صغيرة من فرنسا.

المصدر: د ب أ
ريشي سوناك
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