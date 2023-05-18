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توقف حركة سكك الحديد في القرم بعد حادث قطار

خروج قطار عن مساره في شبه جزيرة القرم
18 مايو 2023 18:43

قال مسؤول محلي في شبه جزيرة القرم، اليوم الخميس، إن حركة القطارات توقفت بين سيمفيروبول، عاصمة المنطقة، ومدينة سيفاستوبول بعد خروج قطار شحن ينقل حبوباً عن مساره.
وقالت شركة قطارات القرم، في بيان، إن سبب خروج القطار عن القضبان هو "تدخل أطراف خارجية"، ملمحة بذلك إلى تخريب في صيغة استخدمت سابقًا حين حصلت حوادث خروج قطارات عن مسارها مطلع مايو في منطقة روسية محاذية لأوكرانيا.
وتحدث مسؤول برلماني روسي من جهته عن انفجار عبوة ناسفة أدى إلى خروج القطار عن مساره.
وقال سيرجي أكسيونوف حاكم المنطقة، في بيان، أرسله عبر تطبيق "تلغرام"، إن عربات قطار محملة بحبوب خرجت عن مسارها دون أن يتسبب الحادث في وقوع إصابات.
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "بازا" على "تلغرام" أن انفجاراً وقع في خط للسكك الحديدية في المنطقة.
ولم تتبن أي جهة، حتى الآن، المسؤولية عن الحادث.

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المصدر: وكالات
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السكك الحديدية
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