تضارب الأنباء بشأن الضربات الروسية الليلية على أوكرانيا

تضاربت التصريحات، اليوم الخميس، بشأن الضربات الليلية الروسية على أهداف في العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى.

ففي حين أكّد الجيش الروسي، اليوم، أنه دمّر كل أهداف ضرباته الليلية، أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 29 من 30 صاروخًا أطلقتها موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "دُمّرت كل الأهداف المحدّدة"، مشيرة إلى أن قواتها أصابت "مخزونًا كبيرًا من الأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".

لم تحدد موسكو الأهداف التي تعرضت للقصف، لكنها اكتفت بالقول إنها استهدفت "مستودعات كبيرة من الأسلحة والمعدات الأجنبية وكذلك احتياطيات العدو".

من جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، أنه أسقط 29 صاروخ "كروز" من أصل ثلاثين أطلقتها روسيا في هجوم ليلي جديد على العاصمة كييف ومناطق أوكرانية أخرى أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل في أوديسا.

وقال ميكولا أوليشتشوك، قائد القوات الجوية الأوكرانية إنه تم تدمير "33 هدفًا جويًا، 29 صاروخًا وأربع مسيّرات".