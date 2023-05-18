التصعيد العسكري يطال مناطق عدة في السودان

امتد التصعيد العسكري في السودان إلى إقليم دارفور في الغرب وولاية شمال كردفان ومناطق أخرى من البلاد.

إلا أن الجزء الأكبر من الاشتباكات تتركز في العاصمة الخرطوم.

وقال صلاح الدين عثمان (35 عاما)، وهو من سكان الخرطوم، "لا مجال حتى للهرب من المنازل".

وقال شهود عيان إن التصعيد، الذي اندلع في 15 أبريل الماضي، استمر في جنوب العاصمة السودانية، اليوم الخميس حيث سمعوا انفجارات قرب أحياء سكنية عدة.

وفقا لأحدث التقديرات، نزح أكثر من 840 ألف شخص داخل السودان.

وبات ما يربو على 220 ألفا لاجئين في دول الجوار من بينهم عشرات الآلاف فروا من إقليم دارفور إلى تشاد المجاورة.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه يعكف على تكثيف عملياته في ست ولايات على الأقل في السودان لمساعدة 4.9 مليون شخص معرضين للخطر، فضلا عن مساعدة أولئك الذين يلجأون إلى تشاد ومصر وجنوب السودان.

وقالت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن أكثر من نصف سكان السودان، البالغ عددهم 46 مليونا، باتوا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، وأطلقت نداء لجمع ثلاثة مليارات دولار أميركي لتمويل المساعدات.