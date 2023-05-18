الجمعة 19 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

التصعيد العسكري يطال مناطق عدة في السودان

الدخان يتصاعد من الخرطوم
18 مايو 2023 17:55

امتد التصعيد العسكري في السودان إلى إقليم دارفور في الغرب وولاية شمال كردفان ومناطق أخرى من البلاد.
إلا أن الجزء الأكبر من الاشتباكات تتركز في العاصمة الخرطوم.
وقال صلاح الدين عثمان (35 عاما)، وهو من سكان الخرطوم، "لا مجال حتى للهرب من المنازل".
وقال شهود عيان إن التصعيد، الذي اندلع في 15 أبريل الماضي، استمر في جنوب العاصمة السودانية، اليوم الخميس حيث سمعوا انفجارات قرب أحياء سكنية عدة.
وفقا لأحدث التقديرات، نزح أكثر من 840 ألف شخص داخل السودان.
وبات ما يربو على 220 ألفا لاجئين في دول الجوار من بينهم عشرات الآلاف فروا من إقليم دارفور إلى تشاد المجاورة.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه يعكف على تكثيف عملياته في ست ولايات على الأقل في السودان لمساعدة 4.9 مليون شخص معرضين للخطر، فضلا عن مساعدة أولئك الذين يلجأون إلى تشاد ومصر وجنوب السودان.
وقالت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن أكثر من نصف سكان السودان، البالغ عددهم 46 مليونا، باتوا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، وأطلقت نداء لجمع ثلاثة مليارات دولار أميركي لتمويل المساعدات.

أخبار ذات صلة
السودان وسوريا.. أبرز الملفات على طاولة «قمة جدة»
تواصل المباحثات بين الأطراف السودانية في جدة
المصدر: وكالات
السودان
التصعيد العسكري
اشتباكات
آخر الأخبار
«الريشة» يحتفل بنجاح «الآسيوية»
الرياضي
«الريشة» يحتفل بنجاح «الآسيوية»
اليوم 13:00
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022
الاقتصادي
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022
اليوم 12:58
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
دنيا
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
اليوم 12:35
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
الرياضي
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
اليوم 12:30
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
الرياضي
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©