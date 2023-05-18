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شولتس يكشف عن قرار مهم لقمة مجموعة السبع

المستشار الألماني شولتس يصل إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة السبع
18 مايو 2023 17:37

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، عن قرار مهم سيتخده قادة دول مجموعة السبع في قمتهم التي تنطلق غدا في اليابان.
وقال شولتس، للصحفيين لدى وصوله إلى اليابان لحضور القمة، إن دول المجموعة ستشدد العقوبات على روسيا أكثر من أجل منع الالتفاف على هذه القيود.
وأضاف شولتس أن تشديد العقوبات سيكون بطريقة جيدة وعملية.
وستنطلق القمة في مدينة هيروشيما اليابانية غدا الجمعة وتستمر ثلاثة أيام.
تضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان.
وقد بدأ القادة يصلون إلى اليابان ومنهم الرئيس الأميركي جو بايدن.
وفرضت الدول الغربية سلسلة من العقوبات على روسيا منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.

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المصدر: وكالات
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عقوبات اقتصادية
روسيا
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