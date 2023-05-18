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الكرملين يعلق الحسابات المصرفية للسفارة الفنلندية في روسيا

الكرملين يعلق الحسابات المصرفية للسفارة الفنلندية في روسيا
18 مايو 2023 17:31

أكّد الكرملين، الخميس، أنه علّق الحسابات المصرفية للسفارة الفنلندية في موسكو غداة إعلان وزير الخارجية الفنلندي ذلك.

وكان وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو أعلن، الأربعاء، أن روسيا جمّدت في أواخر أبريل الحسابات المصرفية لسفارة هلسنكي في موسكو ولقنصليتها في سان بطرسبرغ.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، لصحفيين: «ليست مبادرة من الجانب الروسي، إنّما ردّ على وضع أوجدته سلطات دول عدة في الغرب الجماعي بما فيها، للأسف، فنلندا».

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وكان هافيستو قد أكّد أن هلسنكي لم تجمّد أي حسابات لبعثات دبلوماسية روسية في فنلندا وأنها تتواصل مع السلطات الروسية للحصول على توضيحات.

وتابع بيسكوف: «لا يمكننا ولن نترك الأعمال غير الودية دون رد».

 

المصدر: آ ف ب
الكرملين
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