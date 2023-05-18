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بلينكن سيتوجه إلى بابوا غينيا الجديدة

بلينكن سيتوجه إلى بابوا غينيا الجديدة
18 مايو 2023 17:30

 سيتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بابوا غينيا الجديدة، بدلاً من الرئيس جو بايدن الذي ألغى زيارة مقررة الأسبوع المقبل بسبب أزمة الدين الأميركي، حسبما أعلن البيت الأبيض الخميس.

واتصل بايدن برئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماراب من الطائرة الرئاسية «إيرفورس وان» أثناء توجهه إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة السبع، ليشرح له اضطراره للعودة إلى الولايات المتحدة الأحد لمتابعة المفاوضات مع خصومه الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين وتجنب التخلف عن السداد.

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وقال البيت الأبيض في بيان: «أكد الرئيس (لماراب) تمسك الولايات المتحدة بتجديد الشراكة مع جزر المحيط الهادئ، وأبلغه أن الوزير بلينكن سيمثله في اجتماع منتدى الولايات المتحدة وجزر المحيط الهادئ في بورت موريسبي».

المصدر: آ ف ب
أنتوني بلينكن
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