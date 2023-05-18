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بايدن ومستشار ألمانيا يصلان إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع

بايدن ومستشار ألمانيا يصلان إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع
18 مايو 2023 15:32

 وصل الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس إلى اليابان لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم «جي 7».

وهبطت طائرة بايدن، اليوم الخميس، في مطار عسكري أميركي يقع جنوب مدينة هيروشيما.

ووصل شولتس بصحبة زوجته بريتا إرنست لمدينة هيروشيما. جدير بالذكر أن هذه أول زيارة رسمية لشولتس خارج البلاد يصطحب فيها زوجته.

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بايدن يصل الى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع

وسوف يتشاور رؤساء دول وحكومات المجموعة بشأن الهجوم الروسي ضد أوكرانيا وبشأن العلاقات مع الصين، وكذلك بشأن حماية المناخ خلال القمة التي تبدأ غداً الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الأحد القادم.

وتضم مجموعة السبع كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليابان وكندا والولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: د ب أ
جو بايدن
أولاف شولتس
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