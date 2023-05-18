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بن والاس: سأكون سعيداً بتولي منصب الأمين العام لحلف الأطلسي

بن والاس: سأكون سعيداً بتولي منصب الأمين العام لحلف الأطلسي
18 مايو 2023 13:45

أعرب وزير الدفاع البريطاني بن والاس عن اهتمامه بخلافة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرج في منصبه.

وقال والاس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين: «قلت دائماً إن هذه مهمة جيدة. إنها وظيفة أرغب فيها... أي شغل منصب الأمين العام لحلف الأطلسي سيكون عملاً رائعاً، وحلف الأطلسي مهم للغاية لأمننا جميعاً.

سأكون سعيداً بالقيام بإسهامي بحيث يمكن الاستلقاء في الفراش بأمان ليلاً».

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يذكر أنه تم تمديد فترة ولاية ستولتنبرج في منصبه مؤخراً، ولكنها ستنتهي في نهاية سبتمبر القادم. وفيما يتعلق بمسألة من سيقود الحلف، فعادة ما تتفق الدول الأعضاء بالحلف وراء الكواليس.

وعادة ما يتولى شخص أميركي منصب القائد العام للقوات العسكرية، فيما يأتي الأمين العام من صفوف الدول الأخرى الأعضاء، والتي أغلبها دول أوروبية. وكانت صحيفة «ذا صن» البريطانية ذكرت أن وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورسولا فون دير لاين، والتي تتولى حالياً منصب رئيسة المفوضية الأوروبية، هي مرشحة لمنصب الأمين العام لحلف الأطلسي، ونفت فون دير لاين صحة التقارير عن انتقالها إلى قيادة حلف شمال الأطلسي.

 

 

المصدر: د ب أ
بريطانيا
حلف شمال الأطلسي
بن والاس
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