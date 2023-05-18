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الرئيس الصيني يستقبل قادة آسيا الوسطى

الرئيس الصيني يستقبل قادة آسيا الوسطى
18 مايو 2023 13:37

يستضيف الرئيس الصيني شي جينبينغ قمة لبلدان آسيا الوسطى الخميس، ساعياً لبسط نفوذ إقليمي، بينما يعقد قادة دول مجموعة السبع اجتماعاً موازياً في اليابان.

وذكرت بكين أن الاجتماع المنعقد في مدينة شيان الصينية التي تقع أقصى شرق طريق الحرير وتشكل الرابط بين الصين وأوروبا عبر آسيا الوسطى، يحمل «أهمية كبرى».

وهو الأول من نوعه منذ تأسست العلاقات الرسمية قبل 31 عاماً.

وقال أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة باكنيل تشيكون تشو لفرانس برس: إن «شي سيصوّر نفسه على أنه زعيم قادر على تشجيع التنمية والسلام في العالم».

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وتنعقد القمة بالتزامن مع اجتماع لدول مجموعة السبع في هيروشيما، يتوقع تشو أن يركّز على الجهود الرامية إلى «التصدي للنفوذ الصيني المتزايد حول العالم».

وأضاف أن قمة الصين وآسيا الوسطى تتسم بـ«أهمية دبلوماسية واستراتيجية لا يمكن الاستهانة بها».

وتؤكد بكين أن حجم تجارتها مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وصل إلى 70 مليار دولار في 2022 وسجّل نموا بنسبة 22 في المئة خلال الفصل الأول من 2023، بالمقارنة مع الفصل نفسه من العام الماضي.

كما باتت آسيا الوسطى أساسية بالنسبة لمبادرة الحزام والطريق الصينية البالغة قيمتها تريليون دولار، والتي تعد أبرز مشروع جيوسياسي في عهد شي جينبينغ.

المصدر: آ ف ب
الصين
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