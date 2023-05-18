الجمعة 19 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بريطانيا ستعيد حاملة طائرات إلى المحيط الهادئ في 2025

بريطانيا ستعيد حاملة طائرات إلى المحيط الهادئ في 2025
18 مايو 2023 13:33

تعتزم المملكة المتحدة إعادة حاملة طائرات إلى المحيط الهادئ عام 2025، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة الخميس، على هامش تواجد رئيس الوزراء ريشي سوناك في اليابان للمشاركة في قمة مجموعة السبع.
 

وسبق لحاملة الطائرات «أتش أم أس الملكة إليزابيت» أن عبرت المحيط الهادئ في 2021 وتوقفت في اليابان، بينما يسعى الحلفاء الغربيون لمواجهة تنامي الحضور العسكري الصيني في المنطقة.
 

وقبل انتقاله إلى هيروشيما التي تستضيف قمة دول مجموعة السبع، حط سوناك في طوكيو حيث زار قاعدة بحرية، وأعلن أن المملكة المتحدة ستضاعف عدد قواتها المشاركة في المناورات العسكرية المشتركة المقبلة.
 

وستتفق لندن وطوكيو بشكل رسمي على اعتماد «بند تشاوري» تلتزمان بموجبه البحث في مشاكل الأمن الإقليمي والعالمي والإجراءات الممكن اتخاذها.
 

أخبار ذات صلة
بن والاس: سأكون سعيداً بتولي منصب الأمين العام لحلف الأطلسي
بيان مشترك: الإمارات والمملكة المتحدة تلتزمان بتعزيز الشراكة

وقال سوناك: إن حاملة الطائرات التي ترافقها مجموعة قتالية، ستعمل «إلى جانب قوات الدفاع الذاتي اليابانية وشركاء إقليميين آخرين للدفاع عن السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».
 

ومن المقرر أن يلتقي سوناك نظيره الياباني فوميو كيشيدا في وقت لاحق الخميس، في اجتماع يتوقع أن يختتم بإصدار «إعلان هيروشيما» الذي يشمل اتفاقات في مجالات الدفاع والتجارة والعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى مسائل مثل التغير المناخي، وفق ما أعلن مكتب رئيس الحكومة البريطانية.
 

وكان سوناك أكد قبل مغادرته لندن أن القمة المقررة رسمياً بين الجمعة والأحد، تأتي في «لحظة محورية» لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تواجه «تهديدات معقدة تطال السلام والازدهار العالميين».

المصدر: آ ف ب
بريطانيا
آخر الأخبار
«الريشة» يحتفل بنجاح «الآسيوية»
الرياضي
«الريشة» يحتفل بنجاح «الآسيوية»
اليوم 13:00
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022
الاقتصادي
مبادلة تحقق مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية في 2022
اليوم 12:58
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
دنيا
"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
اليوم 12:35
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
الرياضي
«الطاولة» يعتمد مشاركة الناشئين والشباب في «دولية التشيك»
اليوم 12:30
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
الرياضي
التعادل يخيم على مباريات «ماسترز الشطرنج»
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©