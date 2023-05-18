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قتلى وتشريد الآلاف بسبب الفيضانات في إيطاليا

حلبة سباق السيارات التي غمرتها الفيضانات - إيمولا ، مع ارتفاع منسوب نهر سانترنو بسبب الأمطار الغزيرة
18 مايو 2023 09:08

تسببت الفيضانات العارمة التي أعقبت يومين من هطول الأمطار الغزيرة على مساحة واسعة من شمال إيطاليا في مقتل 9 أشخاص على الأقل وشردت الآلاف من منازلهم وتسببت في أضرار كبيرة.    

وقال مسؤولون إنه بسبب الأمطار الاستثنائية منذ بداية الأسبوع، فاضت مياه 21 من أصل 23 نهراً في المنطقة على ضفافها مما أثر على 37 بلدية.كما سجلت السلطات 250 انهياراً أرضياً.

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وأفاد الدفاع المدني بانقطاع الكهرباء عن حوالي 50 ألف شخص، بينما تعطلت شبكة الهاتف المحمول لـ 100 ألف شخص، وتعطلت حركة السكك الحديدية الإقليمية في إميليا رومانيا بالكامل، بينما غمرت المياه عددا لا يحصى من الطرق.. فيما ذكرت خدمة الإطفاء الإيطالية إنها نشرت 400 من رجال الإطفاء.

المصدر: وام
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الأمطار الغزيرة
إيطاليا
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