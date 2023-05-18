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دويّ انفجارات في كييف وعدد من مناطق أوكرانيا

أرشيفية
18 مايو 2023 07:49

دوّت انفجارات عدّة فجر الخميس في كييف ومناطق أوكرانية أخرى حيث ناشدت السلطات السكّان الاحتماء في ملاجئ آمنة، بحسب ما أعلن الجيش الأوكراني.
وقال سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، عبر تطبيق تلغرام إنّه "تمّ تسجيل سقوط حطام في منطقة دارنيتسكي بالعاصمة. يجري التحقّق من البيانات المتعلّقة بالضحايا والأضرار".

وأضاف أنّ الدفاعات المضادّة للطائرات تتصدّى لهذا الهجوم الجوي.
بدوره أعلن الجيش الأوكراني أنّ منطقة فينييتسيا بوسط البلاد تتعرّض لهجمات "بصواريخ كروز"، مشيراً إلى أنّه أطلق تحذيرات للسكّان في سائر أنحاء البلاد من خطر تعرّضهم لضربات جوية.

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من جهتها، أكّدت وسائل إعلام محليّة وقوع انفجارات في خميلنيتسكي، على بُعد حوالي 100 كيلومتر إلى الغرب.
وقال الجيش الأوكراني إنّه تمّ تفعيل أنظمة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
كييف
صافرات الإنذار
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