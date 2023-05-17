فلسطين توقع 3 اتفاقيات مع البنك الدولي وألمانيا

رام الله (وكالات)

وقعت الحكومة الفلسطينية، أمس، 3 اتفاقيات مع البنك الدولي وألمانيا لتمويل مشاريع في قطاعي المياه والحكم المحلي، بقيمة 103 ملايين دولار. وذكر بيان حكومي أن الاتفاقية الأولى وقيمتها 51 مليون دولار ستخصص لتطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في محافظة جنين في الضفة الغربية بتمويل من هولندا والدنمارك والسويد والنرويج والمملكة المتحدة وأستراليا والبرتغال وإيطاليا وفنلندا عبر الصندوق الاستئماني الذي يديره البنك الدولي. أما الاتفاقيتان الثانية والثالثة، فهما لصالح وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات، بمبلغ إجمالي 52 مليون دولار، منها 30 مليون دولار من ألمانيا و22 مليون دولار من البنك الدولي، لصالح البنية التحتية للبلديات وبناء قدراتها. ووقع الاتفاقيات الثلاث كل من وزير الحكم المحلي ورئيس سلطة المياه ووكيل وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية وممثل البنك الدولي في فلسطين ستيفان امبلاد ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية والتعليم في بنك التنمية الألماني يان فيجلمان، بحضور القائم بأعمال مكتب الممثل الألماني في رام الله صوفي بيكدورف.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلال مراسم توقيع الاتفاقيات، إنه «لن يكون بعد اليوم أي قرية فلسطينية أو بلدة من دون شبكة مياه في فلسطين، كون هذه الاتفاقيات تشمل تنفيذ شبكات المياه والخطوط الناقلة لآخر عدد من القرى التي ما زالت من دون شبكات مياه في جنين».

وأشار اشتية إلى أن «قطاع المياه في فلسطين له ثلاثة أبعاد: سياسية، تقنية، وتجارية».