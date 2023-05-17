الخميس 18 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

فلسطين توقع 3 اتفاقيات مع البنك الدولي وألمانيا

جانب من توقيع الاتفاقيات (من المصدر)
18 مايو 2023 02:34

رام الله (وكالات)

أخبار ذات صلة
تركيا تستدعي سفير ألمانيا احتجاجا على اعتقال صحفيين
عبد الله بن طوق: الإمارات تتبنى نموذجاً اقتصادياً جديداً

وقعت الحكومة الفلسطينية، أمس، 3 اتفاقيات مع البنك الدولي وألمانيا لتمويل مشاريع في قطاعي المياه والحكم المحلي، بقيمة 103 ملايين دولار. وذكر بيان حكومي أن الاتفاقية الأولى وقيمتها 51 مليون دولار ستخصص لتطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في محافظة جنين في الضفة الغربية بتمويل من هولندا والدنمارك والسويد والنرويج والمملكة المتحدة وأستراليا والبرتغال وإيطاليا وفنلندا عبر الصندوق الاستئماني الذي يديره البنك الدولي.  أما الاتفاقيتان الثانية والثالثة، فهما لصالح وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات، بمبلغ إجمالي 52 مليون دولار، منها 30 مليون دولار من ألمانيا و22 مليون دولار من البنك الدولي، لصالح البنية التحتية للبلديات وبناء قدراتها.  ووقع الاتفاقيات الثلاث كل من وزير الحكم المحلي ورئيس سلطة المياه ووكيل وزارة المالية  بالسلطة الفلسطينية وممثل البنك الدولي في فلسطين ستيفان امبلاد ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية والتعليم في بنك التنمية الألماني يان فيجلمان، بحضور القائم بأعمال مكتب الممثل الألماني في رام الله صوفي بيكدورف. 
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلال مراسم توقيع الاتفاقيات، إنه «لن يكون بعد اليوم أي قرية فلسطينية أو بلدة من دون شبكة مياه في فلسطين، كون هذه الاتفاقيات تشمل تنفيذ شبكات المياه والخطوط الناقلة لآخر عدد من القرى التي ما زالت من دون شبكات مياه في جنين». 
وأشار اشتية إلى أن «قطاع المياه في فلسطين له ثلاثة أبعاد: سياسية، تقنية، وتجارية».

فلسطين
البنك الدولي
ألمانيا
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
"وول ستريت جورنال": محمد بن زايد القائد الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط
17 مايو 2023
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
الإمارات
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
اليوم 02:39
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
الإمارات
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
اليوم 02:39
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
الإمارات
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
اليوم 02:39
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
الإمارات
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
اليوم 02:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©