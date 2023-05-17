الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن

عدن (الاتحاد)

دعا الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى تسوية سياسية شاملة للنزاع في اليمن، مشدداً على أهمية وحدة مجلس القيادة الرئاسي.

جاء ذلك في ختام زيارة استمرت 3 أيام، أجراها دبلوماسيون أوروبيون إلى مدينة عدن، وفق بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن.

وبحسب البيان: «اختتم اليوم الأربعاء كل من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، وفرنسا جان ماري صفا، وألمانيا هيوبرت ياغر، وهولندا بيتر ديريك هوف، والمبعوث الخاص لإيطاليا جيانفرانكو بتروزيلا، ونائب سفير فنلندا إسكو مانيستو، زيارة مشتركة إلى عدن».

وشدد السفراء «على دعم الاتحاد الأوروبي للرئيس رشاد العليمي، ووحدة مجلس القيادة الرئاسي في هذا الوقت الحرج»، وفق المصدر نفسه.

وأفادت البعثة الأوروبية في بيانها، بأن السفراء «أجروا نقاشات معمقة مع الرئيس العليمي حول التطورات الأخيرة، وأثنوا على التزامه بالسلام».

كما دعوا «كافة الأطراف إلى الانخراط البناء مع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة جامعة برعاية الأمم المتحدة». ولفت البيان إلى أن السفراء التقوا خلال الزيارة رئيس الوزراء معين عبد الملك، ووزير الخارجية أحمد بن مبارك، ووزير الدفاع محسن الداعري، ووزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي. وأشاد السفراء بالجهود الرامية إلى استقرار الاقتصاد في ظل الظروف البالغة الصعوبة، وشجعوا الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات وتحسين تقديم الخدمات. كذلك دعا السفراء إلى الإيفاء بالتعهدات المالية، وشددوا على أهمية إدماج المرأة، وفق البيان.