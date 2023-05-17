مقتل وإصابة 68 شخصاً جراء الأمطار في اليمن

عدن (الاتحاد)

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، مقتل وإصابة 68 شخصاً وفقدان 3 آخرين، جراء أمطار غزيرة ضربت اليمن خلال شهر أبريل الماضي.

جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو».

وذكرت المنظمة أنه «تم الإبلاغ عن أحداث هطول أمطار قصيرة الأمد مكثفة في معظم أنحاء اليمن».

وأوضحت أن «تقارير ميدانية تشير إلى مقتل 31 شخصاً، وإصابة 37 آخرين، فيما تم تسجيل 3 أشخاص في عداد المفقودين». وبحسب التقرير الأممي، دمرت فيضانات وسيول البنية التحتية للري عبر الأودية الرئيسية، وتسببت في سقوط صخور خطيرة في محافظة إب. وتركزت معظم هذه الأمطار في محافظات حجة وريمة وأمانة العاصمة وصنعاء وذمار وإب والمحويت، وفق المصدر نفسه. ومنذ منتصف مارس الماضي، بدأ موسم الأمطار في اليمن وتسببت غزارتها بتضرر آلاف الأسر، خصوصاً النازحة، مع حدوث وفيات وإصابات.