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الرئيس العراقي يدعو لحوار بناء بين بغداد وأربيل

الرئيس العراقي يدعو لحوار بناء بين بغداد وأربيل
18 مايو 2023 02:34

هدى جاسم (بغداد)

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أهمية اعتماد مبدأ الحوار البنّاء في العلاقة بين المركز والإقليم.
وناقش رشيد خلال استقباله أمس، وفداً من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، مجمل الأوضاع في إقليم كردستان، حيث أشار إلى أهمية اعتماد مبدأ الحوار البنّاء وتعزيز العلاقات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق بما يسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء العراق.  وفي سياق آخر، نظم المئات من الخريجين الجامعيين في محافظة النجف، أمس، تظاهرة للمطالبة بالتعيين في وظائف رسمية. وقال مصدر محلي، إن «المئات من الخريجين التربويين والإداريين نظموا تظاهرة للمطالبة بالتعيين وسط محافظة النجف». وأضاف أن «المتظاهرين هددوا بالتصعيد في حال لم يتم تنفيذ مطلبهم أسوة بأقرانهم في المحافظات». وفي وقت سابق، تظاهر العشرات من الخريجين الجامعيين، أمام شركة نفط ميسان للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم. وقال مصدر محلي، إن «الخريجين التربويين قاموا بقطع طريق بزركان المؤدي إلى الشركات النفطية في محافظة ميسان».   وأضاف أن «المتظاهرين طالبوا الجهات المعنية بتوفير درجات وظيفية والتعاقد معهم خدمة للعملية التربوية».

عبد اللطيف رشيد
أربيل
بغداد
العراق
الاتحاد الوطني الكردستاني
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